Jõukohasema vastase vastu oli pilt hoopis rõõmsam. Eesti valdas enesekindlalt palli, oli enamus matšist domineerivam pool, kuid lõputeravus jättis soovida. Löögile jõuti harva, esimest korda alles 23. minutil (vasakkaitsja Artur Pikk), raamide vahele aga alles 74. minutil (Mattias Käit karistuslöögist pehmelt peaga).

Ründefaasis 3-4-3ks muundunud asetuse loogikale kohaselt ründas Eesti enamjaolt äärtelt, mis iseenesest õnnestus korralikult, kuid suur häda seisneb selles, et ei Henri Anier, Purje ega Zenjov pole teab mis õhuvägi. Seega läksid kõrge pallid raisku, madalad takerdusid tihtipeale kaitsjatesse. Keskväljaduo Ilja Antonov – Mattias Käit rügas kõvasti, kuid Konstantin Vassiljevi loovusest jäi selgelt vajaka. Küllap seegi soosis peaasjalikult äärte kaudu üritama.

Resümee: palli vallati korralikult, aga suur oht Küprose väravale puudus. Enamasti murekohaks, kas viimane sööt või otsustav tribling. Muutust ei toonud ka teise poolaja teises pooles sekkunud Martin Miller (78. min), Vassiljev (82. min) ega Joonas Tamm (87. min).

3. Kui suurt puudust tundis Eesti kapten Ragnar Klavanist?

Minimaalset, kui üldse. Ühest küljest nõme, teisalt rõõm on neid ridu kirjutada. Selge see, et Klavani taset praegu ükski teine meie kaitsja välja ei mängi (muidu oleks ju nemadki Euroopa tippklubis!?), kuid Küprose meisterlikkus polnud sel tasemel, et Liverpooli meheta olnuks jama majas.

Mängukeelu alt vabanenud Karol Mets täitis Klavani koha eeskujulikult ja oli kohati kui inimmüür, kellest Küpros ei saanud üle ega ümber. Kuivõrd Mets on samuti vasakujalgne, suutis ta olla väärikas asendus ka ülesehitusfaasis. Vahest palliga mäng ongi see, kus Klavanist enim (aga mitte palju) puudu jäi. Kaitsefaasis olid Metsal, Enar Jäägeril ja Nikita Baranovil asjad kontrolli all.

4. Kes oli platsi parim?

Vasakkaitsja Artur Pikk. Arvestades tausta (sai kutse alles pärast Kreeka mängu seoses Ken Kallast vigastusega + klubis mänginud viimase kolme kuu jooksu täpselt ühe mängu) tegi üllatavalt veatu partii. Nullis Küprosel säranud Dimitris Christofi ning sekkus ohtlikult rünnakule – igati eeskujulik tööpäev.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti - loovust ründefaasis. Ma pole kindel, kuidas seda õpetada, aga ootamatutest lahendustest jäi täna korduvalt vajaka.

Küpros - silma jäi paanika, mis tekkis Eesti kõrge pressi all. Tihtipeale jäädi hätta korralikult surve alt välja tulemisega.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

