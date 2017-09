Küll aga ei tõtanud ta tänast tabamust senise karjääri magusaimaks tituleerima. "Arvan, et Gibraltari vastu (möödunud oktoobris Lillekülas - M.T.) esimene värav oli veel magusam - debüütmäng, valiktsükkel ja kodupublik. Aga mõlemad on päris magusad."

"Arvan, et kõik Eesti fännid nägid mu emotsiooni, kuidas rahva ette jooksin ja end tühjaks karjusin," kirjeldas päevakangelane ise väravale järgnenut. "Viimasel minutil Küprosele võiduvärav lüüa, väga magus tunne."

Käidi hinnangul vääris Eesti täna võitu. "Arvan, et kõik on sellega nõus. Mängisime hästi, olime palju julgemad ja enesekindlamad palliga, Küprosel oli äkki üks võimalus."

"Valikstsükkel algas halvasti, aga nüüd liigume õiges suunas."

Kas platsil tundus terve aeg, et asi on kontrolli all? "Umbes 82-85. minutil oli ohtlik tunne, kui Küpros sai mitu standardolukorda järjest, muidu oli suht ohutu."