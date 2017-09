Kui jalgpallikoondise peatreener Martin Reim reedel Artur Pikale helistas, viibis too parasjagu Inglismaal tugevuselt kolmandas liigas mängiva Fleetwood Towni juures testimisel. Miks nii? Tal on ju kehtiv leping Valgevene hiiu Borissovi BATEga? Tõsi, kuid seal on tema mänguaeg kokku kuivanud ning klubi on andnud mõista, et meie mees peab uue töökoha otsima. "Öeldi, et tahetakse, et mängiks teine mängija, Valgevene koondislane. Et mina seal mängupraktikat ei saa ja parem, kui otsiksin uue klubi," selgitas Pikk keerulist olukorda.

Ta lisas, et testimine Fleetwoodis sujus hästi (hoolimata poole pealt lahkumisest) ja klubi oli temast huvitatud, kuid probleem on selles, et üleminekuaken Inglismaal sulgus paar päeva tagasi. Praegu on tema tulevik segane, kuid tõenäoliselt klubivahetus enne jaanuarit kõne alla ei tule.

Täna tegi Pikk Lillekülas 90 väga korraliku minutit ja jäi ka ise enda esitusega rahule. "Tänane mäng ei olnud minu jaoks väga lihtne, pole klubis mängupraktikat, aga muidu oli hea võitluslik mäng ja magus võit."