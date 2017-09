Eesti esimesele naispresidendile oli see jalgpallimängu kätlemisdebüüdiks. Maarjamaa rahvusesinduse mängu käis ta vaatamas ka märtsis, mil purustasime maavõistlusmängus Horvaatia koguni 3:0. Nii et president Kaljulaidi silme all pole Eesti koondis veel kordagi kaotanud. Saldo kaks võitu ning neli vastuseta väravat! Talisman Kersti!

Tänane Eesti-Küprose MM-valikmäng jalgpallis oli pidulikum kui tavapärane vutimäng meie rahvusstaadionil. Ei juhtu just iga päev, et meie spordisõdurid saadab lahingusse vabariigi president. Sügisjahedas A. Le Coq Arenal jagas mängueelseid soojasid käepigistusi Kersti Kaljulaid.

Taasiseseisvunud Eesti riigipeadest on Kitseküla staadionil jalgpallureid tervitanud ning seejärel vutti nautinud ka Arnold Rüütel ning Toomas Hendrik Ilves. Tõsi, nautinud on veidi ekslik sõna, sest mõlema silme all on koondis pidanud tundma valusat kaotusekibedust. 2006. aastal nägi Rüütel, kuidas vutirüütlid jäid alla Makedooniale 0:1, 2011. aasta novembris kurvastasid Ilvest ning kogu Eesti rahvast iirlased, kes võtsid A. Le Coq Arenal EMi play-off’is meie üle võimsa 4:0 võidu.