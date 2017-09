Eesti jalgpallikoondis alistas MM-valikmängus üleminuti väravast 1:0 Küprose. Ründaja Henri Anier jäi kogu seekordse laagriga väga rahule.

"Väga magus võit. Oli õnnestunud laager, võõrsil tugev punkt tugeva Kreekaga, koduseinte toel suutsime kolm punkti ära võtta. Mattias ja terve meeskond olid tublid. Samuti personal, et meid kahe taastusmipäevaga mänguvalmis said. Suutsime end ideaalselt häälestada ja kolm punkti koju jätta. Väga vajalik ja väljateenitud võit. Olime terve mäng Küprosest paremad."

Meie väravavõimalustest: "Viie kaitsjaga mängmine võtab ühe käigu ründest ära. Nii palju tsenderdusi ei tulnud kasti, kui oleks võinud, et oleks teravust veel rohkem. Lõpus Kostja läks 10 peale ja Joonas [Tamm] suunas, nii on mõnusam tervel meeskonnal. Kui on rohkem ründajaid eespool, tekib rohkem võimalusi."

Uuest taktikast (5-4-1): "Usaldan alati oma mängijaid, kes taga on. Võitleme kõik ühe asja eest. Mängime praegu viie kaitsjaga, peamine asi on taga null hoida, oleme ju väiksem riik enamikest vastastest.

Peaasi taga null ja siis selle pealt üles ehitada oma mängu. Loomulikult jääb meil üks käik ees puudu, aga sellega võtaksime riske, et taha tekivad augud ja teistel oleks rohkem võimalusi. Arvan, et [5-4-1] on väga hästi toitnud nagu viimased mängud on näidanud."