Teistes meie alagrupimängudes loputas Bosnia ja Hertsegoviina võõrsil 4:0 pisikest Gibraltarit, Belgia naaseb Pireusest 2:1 võiduga Kreeka üle. Kusjuures kõik kolm väravat löödi vahemikus 70.-75. minut. Tabamuse, mis viis Belgia ühtlasi ka kaks vooru enne valiksarja lõppu MMile, lõi Romelu Lukaku.

