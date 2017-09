32aastase eestlanna tagasitulek maailma tippu on tõeline muinaslugu. Meenutagem, et ta oli tipptennisest aasta aega eemal ning võitles valutavate kandade ja mononukleoosiga.

“Olen sõnatu ja pole ikka veel naeratamist lõpetanud, see kõik on uskumatu!“ Nõnda kõlas äsja USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel neljandasse ringi jõudnud Kaia Kanepi esimene kommentaar.

Kogemused otsustasid

“Kolmandas setis tuli enesekindlus tagasi. Püüdsin mõõna kiiresti ära unustada ja natukene energilisemalt tegutseda. Tahtsin kohe punkte mitte lõpetada, vaid mängida pikemaid pallivahetusi ja seeläbi enesekindlust leida. See aitas täna hästi.“

Viimases setis jäi Kanepi küll 2:4 kaotusseisu, kuid suutis ikkagi tagasi tulla ja võidu noppida. “Mängu lõpus võisid kogemused otsustavaks saada. Tundsin, et ta ei servinud enam nii tugevalt kui varem. Mul oli lihtsam tõrjuda. Võimalik, et ta natukene närveeris selle seisu pärast. Mina püüdsin aga hästi külmaks jääda ja see aitas. Kogemused tulid kindlasti kasuks.”

Rõõmus Kaia Kanepi. (AFP)

Tennisemaailm ja sotsiaalmeedia lõi kihama, sest eestlanna on valmistamas üht turniiri suuremat üllatust. Praeguseks on Kanepi teeninud enam kui 250 000 dollarit, kaheksa hulka pääsemine tähendaks juba 470 000. Kokku jagatakse US Openil välja koguni 50,4 miljonit, mis on kõigi aegade rekord.

“Tegelikult olen ka ennast üllatanud. Ma ei arvanud, et võiksin paari kuuga nii kaugele jõuda. Arvestasin, et heaks tulemuseks kulub palju rohkem aega,“ arutles õnnelik tennisist.

Ta jätkas: „Ma ei teadnud ju üldse, kuidas see tagasitulek välja hakkab nägema. Treeningutel tundsin end hästi, aga võistluste koha pealt oli raske ennustada. Siin tuleb ette väga erinevaid situatsioone ja närvid mängivad suurt rolli. Võistlustel on väga palju nüansse, mida oli raske ette näha.”

Võimalik, et Kanepi üheks trumbiks ongi, et ootused tema suhtes polnud kuigi kõrged. “Katsun endale mitte pingeid peale panna. Mängin kõige paremini, kui olen vaba. Teiste poolt ei lase ma kunagi endale pingeid peale panna, kuid vahel ootan ise endalt liiga palju,” arutles jooksvas maailma edetabelis koguni 149. kohale kerkinud tennisist.

Viiendal väljakul vaatas Kanepi ja Osaka matši täismaja jagu rahvast, kellest paljud olid jaapanlased ja toetasid seega vastast. „Mind innustab, kui saan aru, et rahvas ei ole minu poolt,“ ütles Kanepi, kes puhkepauside ajal pea valge rätiku sisse peitis. „Melu, publikut ja liikumist on sellel väljakul palju. Silmad puhkavad, kui seal rätiku all olla. Mulle ei meeldinud ka see, et kaamera oli koguaeg näos.“

Haapsalust pärit naise viimased kuud on olnud tiheda graafikuga: kokku on ta võitnud 17 matši ja kaotanud vaid kaks. Kui värskelt ta end tunneb? “Praegu tahaks küll sööma minna, kõht on päris tühi,“ ütles Kanepi pärast enam kui kaks tundi kestnud mängu. Aga millises seisus on liigesed ja lihased? „Siin on füsiod olemas, massaažid ja külmavannid samuti. Grand slam’idel on see hea asi, üks vaba päev on ka vahel.“

Treeneriks väga tark naine

New Yorgi elu ja melu Kanepi siiski vabadel hetkedel nautimas ei käi. „Enamasti puhkan hotellis. Vahepeal löön veidi palli ka, et tunnetust hoida. Suurem osa puhkepäevast kulub ikka puhkamisele.“

16 hulgas vastu tuleva Kassatkina kohta Kanepi veel palju ei tea. „Ma olen temaga mänginud kaks aastat tagasi liiva peal. Rohkem ei tea ma midagi, pole tema tegemisi jälginud.“ Küll aga tunnustas 20aastane venelanna Kanepit: „Ta on hea mängija, näitab häid tulemusi ja võitis tasemel vastaseid. Tema mängustiil on väga ohtlik ja pean selleks valmis olema.“

Eestlannat on viimastel nädalatel juhendanud endine Venemaa tennisist Alina Židkova. Tulemused tõestavad, et lühiajaline koostöö on olnud edukas. Mis saab aga pärast käimasolevat turniiri?