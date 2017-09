Tenniseekspert Margus Uba usub, et tänase Kaia Kanepi - Darja Kassatkina matši võtmed on pigem eestlanna käes ning USA lahtiste meistrivõistluste kaheksandikfinaal pole sugugi 32aastase Kanepi lagi.

„Kanepi on tõestanud, et tema tase on praegu kindlasti maailma 100 parema naistennisisti seas. Kaia on Kassatkina vastu ilmselt ründavam pool ja kui ta suudab oma serviga talle piisavalt survet avaldada, siis võib venelannal väga raskeks minna. Kassatkina on kaval ja heade jalgadega, aga tal on oht liiga kaitsvaks muutuda,“ rääkis Uba Õhtulehele.

Salamisi lootis Uba, et kaheksandikfinaalist tuleb Eesti - Läti duell, aga Prantsusmaa lahtiste üllatusvõitja Jelena Ostapenko jäi kolmandas ringis Kassatkinale alla üllatavalt kindlalt 3:6, 2:6. Tema hinnangul võisid Ostapenkole saatuslikuks saada tervislikud probleemid.

Kanepi on korduvalt öelnud, et tema jaoks on nii kaugele jõudmine ja nõnda hästi mängimine tohutu üllatus. „Pärast kvalifikatsiooni edukalt läbimist hoidsid kõik hinge kinni, millise loosi Kaia saab. Oli päevselge, et tema loos oli kergem kui (esimeses ringis Lucie Safarovale kaotanud) Anett Kontaveidil. Teisalt tuleb see kõik väljakul realiseerida ja sellega on Kaia suurepäraselt hakkama saanud. Tundub, et tema vastastel on seni pingeid enam olnud,“ kommenteeris Uba.