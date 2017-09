Euroopa võrkpallimeistriks tuli tänavu Venemaa, kes alistas äsja lõppenud finaalmatšis geimidega 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) Saksamaa.

Aegade jooksul on see Venemaa meeskonnale (koos Nõukogude Liiduga) 14. kuldmedal, millega ollakse Vana Maailma edukaim vollemaa. Saksased polnud kunagi varem finaaliski mänginud, seega pole nad tõenäoliselt kaotuse üle pikalt pettunud.

Dimitrii Volkov 🇷🇺 has some cards ♠️♣️♥️♦️left up his sleeve! Surprise ace! #EuroVolleyM @russiavolley @TeamGER_Volley pic.twitter.com/oxsXESNeaY

Russia and Germany entertain us in this rally. Grozer finishes ferociously from behind three! #EuroVolleyM @russiavolley @TeamGER_Volley pic.twitter.com/vrHFcl9lrb