32aastane eestlanna oli tipptennisest aasta aega eemal ning võitles valutavate kandade ja mononukleoosiga. Just pallimängust eemal veedetud aeg pani Kanepit mõistma, et sisimas igatseb ta tennist väga.

"Kõige muu seas läksin ka Hawaiile, lihtsalt sellepärast, et ma polnud seal kunagi varem puhkust veetnud," sõnas Kanepi. "Üritasin asju enda jaoks ära klaarida. Tennisest olin ilmselgelt väsinud, vajasin pausi. Mida pikemat, seda parem."

Kanepi enda sõnul oli palliväljakutelt eemal veedetud perioodi tipphetkeks Soomes jäärajal sõitmine. Põhjanaabrite juures jäisele pinnasele lastud eestlanna oli professionaalsel koolitusel ainus naine 33 meesterahva seas, kuid see teda ei heidutanud. Libedal teekattel nõudis auto Kanepilt täieliku ja pidevad keskendumist. Just spinne ja piruette tegevas masinas mõistis ta, et seda aspekti on ta oma elus enim igatsenud.

"Jäistel radadel pead sa alati valvas olema," sõnas Kanepi. "Tennises on samamoodi, oled pidevalt keskendunud. Leian, et autoroolis olen endiselt rohkem n-ö olukorras sees, kui tenniseväljakul. Igal juhul üritan saadud kogemust enda jaoks areenil ära kasutada."