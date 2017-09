Järgmisel suvel Venemaal toimuvale jalgpalli MMile on praeguseks pääsu kindlustanud kuus riiki, lisaks korraldajatele Brasiilia, Iraan, Jaapan, Mehhiko ja Belgia. Kuivõrd koondisepaus pole veel läbi, on paslik vaadata, kel on võimalus veel sel nädalal MMile kvalifitseeruda.

Euroopa

Seitsmest mängust seitse võitnud Saksamaa võib MMile jõuda juba täna õhtul, kui nad võidavad kodus Norrat ja Põhja-Iirimaa ei võida samal ajal kodus Tšehhit.

Aasia

Sealse valikturniiri kolmas voor (kaks kuueliikmelist alagruppi, mille kaks paremat kvalifitseeruvad otse MMile) on jõudnud otsustavate mängudeni. A-grupi on juba edukalt läbinud Iraan, teisele MM-pääsmele on favoriit Lõuna-Korea, kes peab homme võõrsil alistama Usbekistani. Korealastele piisab ka viigist, kui Süüria ei võida võõrsil Iraani. Mängust pole väljas ka Usbekistan ega Süüria. Võrdsete punktide korral on esimeseks viigilahutajaks väravate vahe, teisena võrreldakse löödud väravaid.