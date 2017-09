4 kuud, 34 mängu, 21 võitu, 13 kaotust, miljonid kulutatud närvirakud ja hindamatud emotsioonid: just selline oli Eesti võrkpallikoondise enneolematult hullumeelne suvi.

Pühapäeva hilisõhtul peeti EMi finaalmäng, millega võrkpalli koondistesuvi lõppes. Vana Maailma parimaks võistkonnaks krooniti taas Venemaa. Hõbedale tuli Saksamaa ning pronks kuulus Serbiale. Esimeseks õnnetuks jäi Belgia. Mis on nende satside ühine nimetaja? Eesti võitis sel suvel nende kõigi vastu vähemalt geimi!

Tasemenäit on see kindlasti ning tänavu tõestasime, et suudame elu kibedaks teha kõigil tippkoondistel. Vägev suvi väärib ilusat meenutust, mille Õhtuleht eritahkude abil läbi võtab.

Suve tsitaat