Kevadel aastaselt vigastuspausilt naasnud tennisisti Kaia Kanepi (WTA 418.) suurepärane hoog USA lahtistel jätkus kaheksandikfinaalis 20aastase venelanna Darja Kassatkina (WTA 38.) 6:4, 6:4 alistamisega.

Jah, kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse jõudnud Kaia Kanepi mängib seitsmeaastase vahe järel taas US Openi veerandfinaalis! Seal tuleb vastaseks, kas ukrainlanna Elina Svitolina (turniiril 4. asetus) või ameeriklanna Madison Keysiga (15. asetus).

