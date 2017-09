Kevadel aastaselt vigastuspausilt naasnud tennisisti Kaia Kanepi (WTA 418.) suurepärane hoog USA lahtistel jätkus kaheksandikfinaalis 20aastase venelanna Darja Kassatkina (WTA 38.) 6:4, 6:4 alistamisega. Eestlanna imeturniir ei jäta külmaks ka tennisesõpru, kes end Twitteris väljendavad.

Hoiatus: suurem osa alljärgnevast sisust on inglisekeelne!

Kaia Kanepi. Enne turniiri neljasajas. Nüüd kaheksa parema hulgas. 👍 — Mikk Saar (@saar_mikk) September 4, 2017

Kaia Kanepi on USA Openil 8 hulgas! 450 000 dollarit on kotis! Palju õnne! 🙂 — Olav Osolin (@osokas) September 4, 2017

Kanepi ja finishijoon ei ole endiselt sôbrad — ahto lobjakas (@lobjakas) September 4, 2017

Just to remind you, Kanepi was playing a 15k ITF a few weeks ago 👀 — Manu (@MashaNus) September 4, 2017

The year, 2035. Serena's daughter makes it to the U.S. Open OFs for the first time. Her opponent? Q Kaia Kanepi, returning from injury. — Lindsay Gibbs (@linzsports) September 4, 2017

Kanepi has a lovely personality, so I'm here for my all Baltic Final — Mlastja (@Mlaga7) September 4, 2017

What is a Kaia Kanepi? #TennisFanSince2015Byyyyyyyeeee — Andi 🐻 (@GOATrena) September 4, 2017

I'm happy for Kanepi tho, it's absolutely well deserved! https://t.co/145JYycoiq — Stefania (@heronsaurus) September 4, 2017

Kanepi has won 18 of her 20 matches so far this year. She's on a 12 match winning streak (all levels). #USOpen — WTA Scores (@Scores_WTA) September 4, 2017

Kaia Kanepi needed protected ranking to get into qualies. Now she's into 6th career major quarterfinal. World No. 418 has a nice ring to it. — Chris Oddo (@TheFanChild) September 4, 2017