Mitte, et Soome korvpall enne 20aastase ja 213 cm pikkuse Markkaneni tulekut mudas oleks olnud. Vaatame kas või viimaseid suurvõistlusi: 2011. aasta EMi 9. koht, 2013. aasta EMi 9. koht, pääs 2014. aasta MMile, 2015. aasta EMi 16. koht. Need tulemused räägivad enda eest.

Milline 10aastane korvpallurihakatis teeb iga päev neli ja pool tundi trenni, et viset lihvida? Tavaliselt seab ainuüksi kool taolisele pühendumusele piirid. Aga mitte Lauri Markkaneni puhul. Kes veel kuulnud pole, siis tegu on Soome spordi uue superstaariga, kes on aidanud Soome korvpalli tõsta populaarsemaks kui eales varem.

Soome korvpalliliidu kodulehe teatel jälgis Sloveeniaga peetud mängu tipphetkel 720 000 inimest. Lisati kommentaar, et tegemist on korvpalli kohta tõeliselt suurte vaatajanumbritega. Ja kui meil on kergejõustiku Balti matš täiesti suvaline jõuproov, siis Soomes ja Rootsis on maavõistlus endiselt pööraselt popp.

Hispaanias toimunud MMile sõitis Soomest kohale lausa 8000 fänni. Ja see oli kolm aastat tagasi! Juba toona oli selge, et Susijengi (eesti keeles Hundijõuk, Soome koondise hüüdnimi – A.K.) on tulnud selleks, et jääda. Markkanen on masinas vaid üks mutrike, aga selle eest väga tähtis. Koos temaga on meeskonna lagi oluliselt kõrgemal, küsimus on vaid selles, palju aina eakamaks saavad kaaslased teda aidata suudavad.

Palju märke kümnesse, üks piima järele

Käesoleva EMi eel oleks Markkanen pidanud olema veel üks teiste seast. Kohati on asjad välja kukkunud aga nagu Dirk Nowitzki-aegse Saksamaa ajal, kus kõik keerles ühe mehe ümber. Tõsi, suurema osa mängust valitseb Soome koondises demokraatia ja Markkanen otseselt ei domineeri.

Kui kätte jõuavad otsustavad hetked, muutub pilt tundmatuseni. Pall usaldatakse kogenematu imelapse kätte ja vaadatakse, kas ta ujub välja. Seni on kahel korral ujunud, ühel korral mitte. Prantsusmaa ja eriti Poola vastu oli Markkanen kuningas, Sloveenia koondise kodustatud ameeriklase Anthony Randolphiga jäi ta pärast mitmeid õnnestumisi lõpuks ikkagi hätta. Tagatipuks vigastas ta viimasel sekundil kaugviset üritades jalga.

Soome - Sloveenia matši kokkuvõte, video lõpus Markkaneni pallikaotus:

Kogu Soome hoidis ööpäeva jooksul hinge kinni, mis seisus Markkaneni jalg on. Noore staari isa Pekka Markkanen väitis Soome rahvusringhäälingule, et kuigi poeg tegi Poola vastu hiilgava esituse, ei olnud tema platsile jooksmine sugugi kindel.

„Ma ei teadnud enne kohtumist, kas Lauri saab mängida. Tema tervisehäda ei olnud teeseldud, vigastus oli päris. Aga vähemalt polnud tegemist põlvega – raske põlvevigastus võib tähendada aastast pausi. Kui kuulsime, et otseselt midagi puru pole, oli see suur kergendus,“ rääkis Pekka Markkanen.

Lauri Markkanen ja Sasu Salin tähistavad võitu Poola üle. (JUSSI NUKARI)

Isa ja Markkanenide pere tervikuna pole Soomes sugugi tundmatu suurus. 208 cm pikkune Pekka mängis muuhulgas profikorvpalli ka Prantsusmaal ja Saksamaal, ema Riikka oli samuti korvpallur. Jalgpallihuvilised teavad, et pere vanim poeg Eero kuulus paar aastat tagasi Madrid Reali nimekirja. Tähelend jäi siiski üürikeseks – praegu pallib ta Saksamaa esiliigas Dresdeni Dynamo ridades. Nuriseda pole tegelikult midagi, sest Soome koondise vääriline on ta sellegipoolest, Reali või Realita.

Igatahes on tegu tõelise spordiperega ja nii jõuamegi tagasi Lauri Markkaneni noorusaja juurde. Üles kasvati Jyväskyläs ja sport oli au sees isegi jõulude ajal.

„Meie traditsiooniks oli jäähoki ja korvpalli mängimine. Kes iganes parasjagu kohal olid – vanaemad, emad – pidid võistlused kaasa tegema. Ja sundima ei pidanud kedagi,“ meenutas Pekka Markkanen USA meediale, kuidas poegadele võistkonnaalade pisik külge jäi.

„Aga Lauri on eriline. Ma pole kunagi näinud inimest, kes on ühele asjale niivõrd pühendunud. Isegi kui ta sööb või magab, mõtleb ta, kuidas see tema korvpallurikarjääri mõjutab,“ lisas ta. Nagu avalõigus mainitud, siis noore poisina enam kui neli tundi päevas palli loopida ongi ebatavaline.

Lõi USAs kohe läbi

Mullu siirdus Markkanen ookeani taha, kus teda võttis vastu tugev Arizona ülikool. Keskmiselt visatud 15,6 punkti, suurepärane kaugvisete tabavus (42,3 protsenti) ja laitmatu tööeetika ei jätnud küsimust – tegemist on NBA draft’i esikümne materjaliga. Lõpuks maandus ta pärast vahetustehingut Minnesota Timberwolvesiga Chicago Bullsis. Et noorenenud koosseisuga Bulls ehitab alles meeskonda üles, saab ta eeldatavalt oma esimesel hooajal palju mänguaega.

Kui üldiselt suhtutakse USA meedias ja fännide hulgas diili, mille tulemusena Markkanen Bullsi jõudis, üsna negatiivselt, siis soomlase EM-finaalturniiri ilusad esitused on Bullsi poolehoidjatesse uut entusiasmi süstinud.

Kolme mänguga on ta visanud keskmiselt 24,3 punkti ja võtnud 7,7 lauapalli. Kui sinna juurde panna suurepärane tabavus (kahesed ja kolmesed üle 50, vabavisked üle 90 protsendi) ja olulistel hetkedel näidatud mänguvaist, siis pole ime, et juba turniiri esimeste päevade järel hakati Markkaneni võrdlema Dirk Nowitzkiga.

Lauri Markkaneni etendus Poola vastu:

Saksamaa legend tuli kõikidel esimesena pähe ka 2006. aastal, kui NBA draft’is valiti esimesena itaallane Andrea Bargnani ja üheksa aastat hiljem, mil kogu korvpallimaailma üllatas lätlase Kristaps Porzingise võimas esiletõus. Mis Bargnanist saanud on, teavad kõik, Markkanenil on aga kõik võimalused, et tõusta vähemalt vaese-mehe-Nowitzkiks. Porzingise kaitsepotentsiaal teeb temast aga veelgi unikaalsema korviässa, ent see pole praeguse loo teema.

Aastatel 1997-2003 Saksamaa koondist ja seega ka Nowitzkit juhendanud Henrik Dettmann teatas, et kuigi üldiselt talle ei meeldi mängijaid kõrvutada, siis võrdlused suure sakslasega pole absoluutselt kohatud.

„Kõik näevad, kui eriline Lauri on. Räägime küll sportlastest, kes tegutsesid erinevatel ajastutel, aga Dirki ja Lauri mängustiilis on sarnasusi. Kui Lauri suudab säilitada samasugust tööeetikat, nagu on seda suutnud Dirk ja jääb terveks, võib ta tõusta samale tasemele. Lauril on oskused, kiirus ja mängu mõistmine. Uus generatsioon peabki olema parem kui eelmine – see on loomulik,“ ütles praegune Soome koondise loots Dettmann Soome MTVle.

Mida Markkanen eelkõige parandama peab? Füüsilist jõudu on juurde vaja, aga USAs nähakse sellega kindlasti vaeva, sest sealses töökultuuris on jõusaal aukohal. Kaug- ja keskpositsioonivisete mitmekülgsus on juba väikese sammu edasi teinud, aga arenguruumi on palju, eriti kui rääkida Nowitzki tasemele jõudmisest.

Lauri Markkaneni tugevused-nõrkused 2017. aasta kevade seisuga: