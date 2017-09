Valitsev maailmameister Saksamaa on veidras olukorras. Esmaspäeval võideti kaheksas valikmäng järjest (6:0 Norrat), kuid koht MMil pole ikka veel tagatud, sest Põhja-Iirimaa püsib viie punkti kaugusel. Tõsi, sisuliselt on asi klaar: sakslased MMile, põhjaiirlased play-off'i. Täna võitsid põhjaiirlased 2:0 Tšehhit. Aserbaidžaani käest 1:5 nüpelda saanud San Marino jätkab punktita.

Özil's first goal for 🇩🇪 in over a year ✅

Draxler goal on first start of the season ✅

Werner now 6 goals in 8 internationals ✅

Germany 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GCEO53TL9g