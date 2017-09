Rõõm ja väsimus kõlasid värske USA lahtiste tennisemeistrivõistluste veerandfinalisti Kaia Kanepi hääles, kui ta telefonitsi Eesti ajakirjanikega vestles. See on Kanepi karjääri jooksul kuues kord, kui ta saab Suure Slämmi veerandfinalistina intervjuud anda. Esimest korda juhtus see aastal 2008, viimati aastal 2013. Arvestades seekordset tausta, kas tänavune edulugu on võimsaim? „Tegelikult, on kõik Suure Slämmi veerandfinaalid olnud võimsad ja head tulemused," pareeris Kanepi ja lisas, "sellega seoses on palju lugusid, võib-olla see on kõige ägedam.“

Mis lugusid? "Aastane paus, kas tulen tagasi, kuidas see välja nägi jne. See on see lugu selle taga. Eelmistel kordadel, kui olin nii kaugel, siis olin rohkem mängus sees. Novembris ei teadnud, kas üldse mängima hakkan, septembris olen veerandfinaalis.“

6:4, 6:4 võidetud kaheksandikfinaalist Darja Kassatkina vastu: "Tegelikult olin küll natuke kange ja närviline mängu alguses. Eelmised mängud ei ole nii olnud, olen suht vaba olnud. Õnneks läks see mängus kiiresti üle. Teises setis oli korraks hästi raske, hästi pika geimi järel, mis läks ära minu servist, tuli energialangus. Siis mõtlesin, et okou. Õnneks suutsin kosuda. Mängu lõpuks tuli energia tagasi. Vahepeal oli jah raske, ei suutnud mõelda, mida teen ja kuidas punkte mängin. See oli väsimusest. Siis proovisin lihtsalt punkte kiiremini mängida.“ Teise seti seitsmenda geimi maratonlahingu kaotus (seisuks 4:3 eestlanna vaatevinklist) Kanepit enda sõnul rivist välja ei löönud. „Vist eriti ei olnud [hinges tunnet, et nüüd läheb ära]. Kui ära andsin ja 4:3 tuli, siis ikkagi suutsin end koguda ega andnud talle väga lihtsaid punkte, mis võib juhtuda pärast pikka ära läinud geimi emotsionaalses madalseisus. Suutsin selle ära unustada ja end koguda.“ Optimistlikumad tennisesõbrad hõiskavad juba Twitteris, et Kanepi paneb US Openi kinni. Eestlanna jaoks on see tähtsusetu müra. „Ma ei loe lehtigi praegu. Ega Twitterit, Facebooki, midagi. Nendetagi tuleb piisavalt tähelepanu. See, mida keegi säutsub, on täiesti ebaoluline." Kanepi jaoks oli kaheksandikfinaal Kassatkinaga turniiri seitsmes mäng, kui oluline oli füüsilisest aspektist kahe setiga õhtule saada? "Vahet ei ole, mis mäng, mida kiiremini, seda parem. Hea, et homme on vaba päev." Veerandfinaalis on Kanepi vastaseks, kas ukrainlanna Elina Svitolina (turniiril 4. asetus) või ameeriklanna Madison Keysiga (15. asetus). Meie naisel eelistust pole. "Kui mängija on nii kaugele jõudnud, siis ilmselt mängib ta väga hästi."