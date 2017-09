Läinud öösel US Openi tenniseturniiril veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi on virtuaalses WTA tabelis hullumeelselt tõusmas.

Nimelt hoiab eestlanna hetkel veel 418. positsiooni, kuid jooksvas edetabelis on ta tõusnud 110. reale. Ehk Kanepi on tõusmas 308 koha võrra. Edasise edu korral võib ta rünnata ka juba esisadat!

Karjääri parimaks edetabelikohaks on Kanepil olnud 15., kus ta paiknes 2012. aasta suvel.