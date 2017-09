"Loodavas sarjas saaksime suure hulga matše väga kõrgel tasemel koondistega, mis on rahvusmeeskonna arengus järgmise sammu tegemiseks ülioluline," rääkis Pevkur. Uuest liigast võiks olla huvitatud ka CEV, sest praegu nende egiidi all toimuv Euroopa liiga koondab vaid riike, kes Maailmaliigas ei osale või siis tugevamate maade B-koondisi.

Eesti alaliidu presidendi ja Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni (CEV) asepresidendi Hanno Pevkuri eestvedamisel koostatud esialgne visioon näeb ette, et sarjas osalevad Euroopa edetabeli 16 paremat riiki, kes ei mängi tuleval hooajal Uues Võrkpalli Liigas (New Volleyball League; vana nimega Maailmaliiga). Rahvusmeeskonna kõrval kuuluksid loodavasse sarja seega teiste seas näiteks Euroopa meistrivõistlused neljanda kohaga lõpetanud Belgia, eelmise EM-i hõbemedalist Sloveenia kui ka meie põhjanaaber Soome.

New Volleyball League’i kõrvale soovib rahvusvaheline alaliit luua uue nii-öelda teise divisjoni (Challenger League), kuhu said kutse kõik ülejäänud 20 eelmisel aastal osalenud koondist. Nende seas oli ka Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis triumfeerinud Eesti. Euroopa meeskonnad aga sellise plaaniga rahul pole, sest mängud Mehhiko või Hiina Taipeiga pole ei sportlikus ega majanduslikus vaates Euroopa meeskondadele ahvatlevad.

Uue tugeva Euroopa koondiste sarja loomise plaani eestvedajad näevad võimalust integreerida see ka Uue Võrkpalli Liigaga. Välja on käidud idee, mille kohaselt moodustuv Volleyball Diamond League oleks nii-öelda Euroopa kontinentaalne liiga, mille sarnase saaksid luua ka teised kontinendid ja mille võitjad omakorda mängiksid omavahelisel turniiril Cup of the Continents ning selle parim tagaks koha järgmiseks hooajaks New Volleyball League’i, ehk 16 maailma tugevama võrkpalliriigi sekka.