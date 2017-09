Kindlasti on eestlanna endast märgi juba maha jätnud, kuid kui sügava? USA üks suuremaid spordi veebiportaale on pannud kokku listi suurimatest üllatustest Suure Slämmi turniiride. Toome välja valiku neist. Jäägu igaühe enda otsustada, kuhu Kanepi saavutus nende kõrval paikneb.

Enne eilset pääses USA suurturniiril kvalifikatsioonist alustanud nais tennisist viimati veerandfinaali 1981. aastal - Barbara Gerken. Küll aga pole üksi eelringidest alustanud naine suutnud jõuda poolfinaali. Seega on Kanepil võimalik teha US Openil vägevat ajalugu.

Kaia Kanepi vapustas eile hilisõhtul nii Eesti kui kogu maailma tennisesõpru, kui ta jõudis US Openil veerandfinaali.

US Open 1997 (Hingis-Williams)

20 aastat tagasi kohtusid US Openi finaalis 16aastane Martina Hingis ning 17aastane Venus Williams. Kui Hingis oli vaatamata noorele eale juba suur tegija, siis Williamsile oli see esimeseks WTA turniiril finaaliks. Peale jäi Hingis, kellele oli see juba selleks ajaks kolmas Suure Slämmi võit.

Wimbledon 1999 (Dokic)

Inglismaal šokeeris tennisemaailma kogu oma karjääri jooksul suhteliselt anonüümseks jäänud Jelena Dokic. Toonane maailma 129. reket, kes alustas kvalifikatsioonist, häbistas kaheksandikfinaalis valitsejat Hingist 6:0, 6:2. Veerandfinaalis sai serblane aga teiselt suurüllatajalt lüüa.

Prantsusmaa lahtised 2004 (Garbin)

Turniiri teises ringis langes konkurentsist esimese asetusega Justine Henin. Belglanna oli turniiril tiitlikaitsja ning võitnud kolm eelnevat suurturniiri. Tippmängija teekonna lõpetas toona Tathiana Garbin, kes hoidis maailma edetabelis alles 84. positsiooni.

Prantsusmaa lahtised 2017 (Ostapenko)

Tänavu juunis šokeeris tennisemaailma vaid 20aastane lätlanna Jelena Ostapenko. Pole just palju neid tennisiste, kes asetust omamata Suurel Slämmil triumfeerivad. Meie lõunanaaber on üks neist vähestest.

🎾 Jelena Ostapenko ganó su primer título en torneo grand slam, al vencer en la final de Roland Garros a Simona Halep pic.twitter.com/S7zuaMYsHG — José Juan Vázquez (@josejuangelv) June 12, 2017

US Open 2017 (Kanepi)?