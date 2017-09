Tänavusel aastavahetusel West Hamiga pahuksisse läinud ja klubi vahetanud Dimitri Payet tunnistas, et suhted meeskonnaga läksid tuliseks suuresti tema enda tõttu.

2015. aastal West Hamiga liitunud prantslane tõusis kohe Premier League´is tegijaks. Eduka vormi realiseeris Payet ka EMil, kus ta rahvuskoondise üheks liidriks tõusis.

Järgmine hooaeg aga West Hamil enam ei sujunud ning poolkaitsja ei soovinud meeskonnas jätkata. Olukord lahenes sellega, et Payet müüdi tagasi endisesse koduklubisse Marseille´sse.

"Tean, kuidas olla t***pea," rääkis prantslane nüüd kodumaa meediale, et ülemineku teoks saamiseks ta vahendeid ei valinud. "See on üks minu oskustest. See on väike mäng. Kui ma tahan kedagi närvi ajada, siis teen ka seda."

Payet tunnistas, et tegelikult talle West Hamis meeldis, kuid oli aeg lahkuda. Et tehing teoks sai, tuli kasutada veidi räpased võtteid.