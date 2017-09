US Openi tehakse ajalugu, sest kunagi varem pole ühegi tenniseturniiri auhinnafond ületanud 50 miljoni dollari piiri. Veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepile kuulub sellest tänase seisuga 470 000, järgmine võit tõstaks palgatšeki juba 920 000 dollarini. Turniiri võitja läheb koju koguni 3,7 miljoniga.

Müstilised numbrid. Pilk ajalukku tõestab, et summad on kasvanud tohutu kiirusega. Kui minna tagasi aastasse 1968, siis kõige esimesel US Openil maksti kokku välja 100 000 dollarit (inflatsiooni arvestades oleks täna tegemist umbes 700 000 dollariga). Meeste turniiri võitja kasseeris 14 000, naiste oma 6000.

Aastaks 1988 oli auhinnafond kasvanud juba 4,3 miljoni euroni, millest nii meeste kui naiste võitjale jagus 275 000 dollarit. Inflatsiooni arvesse võttes oli dollari väärtus kaks korda kõrgem kui täna.