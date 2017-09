"Leping on kinnitatud ja allkirjastatud. Lepinguid on kolm tükki," teatas Bartomeu. "Ühe neist allkirjastas Lioneli isa. Tal on selleks igasugused volitused olemas."

Barcelona president lisab, et tegelikult on leping kehtiv juba 30. juunist. "Jääb ajada vaid mõned formaalsed protseduurid, kuid Messi jätkab kindlasti meie klubis," rääkis Bartemou, lisades, et ametlikku kinnitust pole veel tulnud, sest vutimees on pidevalt sõidus.