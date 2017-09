Olümpiahooajaks valmistuvad Eesti murdmaasuusatajad said Austriast hea teate, et Ramsau suusakuurordis tuli lumi maha. Just seal oli suusatajatel kavas teha esimene lumelaager.

"Tõeline vedamine: vahetult enne laagrisse reisimist sadas lumi maha, enne oli liustik suusatamiseks kinni," oli kirjas Eesti tippsuusatajaid ühendava Team Haanja Instagrami lehel.

Mõni päev varem olid olud tõepoolest hullud. "Seal, kus me tavaliselt elame, on must igikelts ning suured praod," ütles Team Haanja juhendaja Anti Saarepuu laupäeval Postimehele.