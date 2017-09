Hyundai autoralli MM-sarja meeskond teatas, et sõlmis WRC-hooaja kolmeks viimaseks etapiks lepingu norralase Andreas Mikkelseniga. Juba on teada, et Hispaanias asendab ta Hayden Paddonit ja Austraalias Dani Sordot. Portaali Autosport andmetel jätkab Mikkelsen Hyundai i20 Coupe WRC roolis ka 2018. aastal.

Hyundai Motorspordi kodulehel avaldatud pressiteates ei varjatud, miks lüke tehti. "Oleme viimaste rallidega tootjate arvestuses punkte kaotanud. Seega pidime tegema keerulise otsuse ja sõitjaid igal etapil vahetama hakkama, et M-Spordiga vahet vähendada," seisis avalduses.

Teatavasti on M-Sport konstruktorite arvestust juhtimas, praegu on neil koos 325 punkti Hyundai 261 vastu. Suurima panuse on eratiimi edusse andnud loomulikult Sebastien Ogier ja Ott Tänak, aga tõhusat abi on pakkunud ka Elfyn Evans. Hyundai poolelt on viimastel etappidel ebakindlust näidanud nii meeskonna liider Thierry Neuville ning loomulikult ka Paddon ja Sordo.

Varem Volkswagenit esindanud Mikkelsen jäi pärast Saksamaa autotootja WRC-sarjast loobumist sootuks tööta ja tänavust hooaega alustas ta Škoda R5-klassi auto roolis. Seejärel pääses ta Citroeni WRC-autosse ning augusti keskel peetud Saksamaa MM-rallil saavutas norralane Tänaku järel teise koha.