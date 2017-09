Kaia Kanepi mängib Ameerika Ühendriikides uskumatut tennist. US Openi kvalifikatsiooni avaringist alanud seiklus on haapsallase viinud New Yorgis veerandfinaali. Kas Kanepi jõuab pärast aastast eemalolekut tõesti esimest korda elus Suure slämmi turniiri poolfinaali?

Homme ootab teda kaheksa parima hulgas ameeriklanna Madison Keys (WTA 16.). Kanepi endise treener Silver Karjus tõdeb, et praegu on eestlanna vastu kõigil väga raske pallida.

„Ma kahtlen, kas ameeriklanna koduseinte pingele vastu peab,“ mõtiskleb mees. „Kaia on ebamugav vastane, ta lööb nii kõvasti. „Kaia on tagajoonel praegu kindel kui kalju ning ta on leidnud oma suurepärase mängurütmi. Kui tipud natukene ebaõnnestunumalt mängivad, on kõik võimalik.“