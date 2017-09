„Ta on tennise koha pealt väga tark naine. Üks targemaid, kes mulle kunagi nõu andnud,“ kiitis Kaia Kanepi treener Alina Židkovat, kellega ta kümme päeva enne USA lahtisi koostööd alustas. Endise Venemaa tipptennisisti nõu peab tõesti hüva olema, sest Kanepi on jõudnud USAs veerandfinaali!

„Sõnadega pole võimalik kirjeldada, kui uhke ma Kaia üle olen,“ kuulutas Židkova Twitteri vahendusel maailmale, kui Kanepi (WTA 418.) oli kaheksandikfinaalis 6:4, 6:4 põrmustanud noorukese venelanna Darja Kassatkina (WTA 38.).

