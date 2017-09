"Minu mees on väga hella hingega," räägib naine oma sõbrannale.

"Kui me teatris käime, siis lähevad tal iga vähegi kurvema koha peale silmad märjaks."

"See pole veel midagi," ütleb sõbranna üleolevalt. "Minu oma valab juba siis pisaraid, kui teatripileteid ostab."