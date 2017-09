Nelja vooru järel on D-grupis kolme võidu peal nii Serbia, Läti kui Venemaa. Türgil on kaks, Belgial üks ja Suurbritannial null võitu. Et omavahelistes mängudes on Türgil eelis, pole Belgial viimases voorus enam midagi mängus. Neljapäeval kohtuvad Läti - Türgi, Belgia - Serbia ja Venemaa - Suurbritannia.

B-grupis mängis Iisrael aga Tel Avivis kõik võimalused maha. Kuigi kolmandal veerandajal kontrolliti veel Gruusia vastu mängu, siis lõpuks läks mäng seisul 89:89 lisaajale. Seal enam Iisraelil jaksu ei olnud ja Gruusia võitis 104:91.

Selles grupis on Saksamaal ja Leedul kolm võitu ja üks kaotus, Itaalial ja Gruusial on kaks võitu ning kaks kaotus ja Ukraina ja Iisrael on ühe võidu ja kolme kaotuse peal.

Homme kohtuvad Saksamaa - Leedu, Itaalia - Gruusia ja Ukraina - Iisrael. Edasipääs on tagatud Saksamaal, Leedul ja Itaalial, lahtine on seis Gruusial ja Ukrainal ja nagu öeldud, siis Iisraeli ei aita ka võit Ukraina üle.

Ukrainlaste ainus pääsetee oleks võita Iisraeli ja loota, et Gruusia kaotab Itaaliale. Ent kui Gruusia võidab ja Leedu kaotab, tõusevad grusiinid (ja kodustatud ameeriklane Michael Dixon) tänu avavooru paremusele Leedu üle koguni teiseks ja Leedu peab leppima kolmanda kohaga.

A-grupis on selgunud kolm edasipääsejat. Need on Sloveenia (4/0), Soome (3/1) ja Prantsusmaa (3/1). Neljanda koha omaniku otsustavad homme Poola (1/3) ja Kreeka (1/3), Island (0/4) jääb kindlalt viimaseks.