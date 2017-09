Korvpalli EM-finaalturniiril lisaks D-grupile ka play-off'i kohtumisi võõrustav Istanbuli publik saab kergemalt hinnata - Türgi alistas ülitähtsas kohtumises Belgia 78:65 ja kindlustas edasipääsu.

Veel viis minutit enne lõppu oli seis 60:60 viigis, aga siis tegi Türgi kodupubliku marulisel toetusel otsustava spurdi ja viimastel minutitel Belgial enam võimalusi polnud.

Türklaste resultatiivseim oli Furkan Korkmaz 14 punktiga, Semih Erdeni ja Melih Mahmutoglu lisasid mõlemd 12 punkti. Belgiale tõi Sam Van Rossom 13 silma.

Nelja vooru järel on D-grupis kolme võidu peal nii Serbia, Läti kui Venemaa. Türgil on kaks, Belgial üks ja Suurbritannial null võitu. Et omavahelistes mängudes on Türgil eelis, pole Belgial viimases voorus enam midagi mängus. Neljapäeval kohtuvad Läti - Türgi, Belgia - Serbia ja Venemaa - Suurbritannia.