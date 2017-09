„Ilma beseerullita ei saada ma kunagi Robit kodust ära,“ räägib kümnevõistleja Karl Robert Saluri suurim fänn, tema ema Iiris Saluri välja sportlasest poja poputamiseks ja taastumiseks hiiglama hästi sobiva salaretsepti, mille koostisosadeks on peale munavalge, vahukoore ja värskete marjade ka paras ports tingimusteta armastust ning kobe käputäis lusti ja ka lohutust. Seda viimast vastavalt vajadusele, tunde järgi.

Iiris Saluri kodukeldris on täpselt aasta tagasi sisse tehtud marineeritud kukeseente purk, millele ta on kirjutanud: „Robi esimene olümpia sai läbi, taevas andis meile tänutäheks hea hulga kukeseeni. Nüüd on, mida jõulude aegu süüa.“

Maailma ainulaadseima sildiga kukeseentepurk. (Erakogu)

Jõulude ajal jäid need siiski söömata. Ikka sildi pärast. Sest kui purk tühjaks teha, saab see uue sisuga koos ka uue sildi. Iirisele meeldib talletada hoidisepurkidele nende tegemise päeval juhtunud olulised sündmused. Tema keldris on ka selliseid hoidiseid, mille peale jäädvustatud teiste olümpiasangarite lood, aga need hõrgutised on juba nahka pistetud.

Ema, poeg ja Eesti lipp