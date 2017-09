Alustuseks tutvustame tänaseid lehelugusid.



US Openil veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepit treenib praegu venelanna Alina Židkova. Endine tipptennisisti kunagistele ja praegustele tegemistele Õhtuleht pilgu peale heitiski.

Words can not describe how proud I am of this girl @KanepiKaia Quarterfinals of @usopen here we come! #nyc #coaching #tennis #comeon pic.twitter.com/recG968j3S