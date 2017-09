Uuenenud ajakiri Basketball jõuab lugejateni 28. septembril ning seda hakkab välja andma AS SL Õhtuleht.

Eesti korvpalliliit annab teada, et alates septembrist 2017 annab ajakirja Basketball välja aktsiaselts SL Õhtuleht. Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi selgitab: „Ajakiri Basketball on astumas uude ajastusse. Usun, et uus väljaandja suudab tagada hea operatiivsuse ja tugeva sisu. Samas tahan tänada kõiki, kes on seni panustanud ajakirja väljaandmisse. Suur tunnustus teile!”

„Eesti spordisõber suhtub korvpalli kirglikult, mistõttu on korvpalliteemalise ajakirja väljaandmine ühest küljest suur au, teisalt ka paras väljakutse. On ju eestlasest korvpallisõber sisu kvaliteedi osas väga nõudlik, ent õnneks on Õhtulehel suurepärane koosseis, et pakkuda huvitavat ja informatiivset lugemist. Et uue Basketballi stiil oleks mitmekülgsem, kaasame mõistagi autoreid ka väljastpoolt Õhtulehte,“ arutles ajakirja uus peatoimetaja Henry Rull entusiastlikult.

Kuna ajakiri augustis ei ilmunud, siis pikeneb kõikide tellijate tellimus ühe kuu võrra. Püsimakselepinguga tellijad, kes juba on ajakirja augusti numbri eest maksnud, ei pea oktoobri numbri eest tasuma.

Korvpalliliit vabandab kõigi lugejate ees, et augustis ajakirja ei ilmunud, kuid liigseks kurvastamiseks pole põhjust, sest ajakiri on kindlamates kätes kui kunagi varem! Õhtulehe sporditoimetus on oma ala parim ja mis kõige olulisem: uus väljaandja loob värske sisu!