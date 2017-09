Ameerika lahtistel tennisemeistrivõistlustel selgitavad ühe finalisti kodupinnasel pallivad Venus Williams ning Sloane Stephens. Lisaks eelpool nimetatule on veel kahes pidamata veerandfinaalis samamoodi võistlustuleks kaks ameeriklannat, nii et hea õnne korral saabki tribüünidele kogunev tennisepublik poolfinaalides kaasa elada vaid kodustele lemmikutele.

Turniiril üheksandat asetus omav Williams alistas eile veerandfinaalis 27aastase tšehhitari Petra Kvitova kolmes setis 6:3, 3:6, 7:6 (2). Varasemalt kahel korral (2000. ja 2001. aastal) US Openi triumfeerinud 37aastane ameeriklanna väljus 2 tundi ja 38 minuti kestnud kohtumisest võitjana suuresti tänu Kvitova lihtvigadele, mida tšehhitar tegi 45 Williamsi 29 vastu.

Selle eest, et vähemalt üks poolfinaalmatšidest muutuks ameeriklaste siseasjaks, hoolitses Sloane Stephens (WTA 83.). 24aastane tennisist alistas kaks ja pool tundi kestnud kohtumises meie lõunanaabrite lootuse Anastasia Sevastova 6:3, 3:6, 7:6 (4). Sealjuures juhtis lätlanna viimases setis veel seisul 4:3, kuid seti lõpp ja kiire lõppmäng kuulusid kodupubliku ees mänginud Stephensile.

Tänavusel US Openil on siis võimalik, et kõik poolfinaalid saavad täielikult ameeriklaste siseasjadeks, kuna veerandfinaalides on võistlustules veel kaks jänkit. Kaia Kanepi täna öine vastane Madison Keys (WTA 16.) ning teises veerandfinaalis maailma esireketi Karolina Pliškova vastane Coco Vandeweghe (WTA 22.).

Kanepi loodab Keysi koduturniiri edu takistada juba täna öösel, kui Eesti aja järgi kell 2 lähevad tennisistid vastamisi Artur Ashe nimelisel peaväljakul.