Lisaks Kaia Kanepile Ameerika lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaali edenenud Petra Kvitova vandus täna öösel toimunud kohtumises alla Venus Williamsile 3:6, 6:3, 6:7 (2). Sellest hoolimata on 27aastane Kvitova saavutus imeline.

Nimelt tungiti eelmise aasta jõulukuul sisse tšehhitari Prostejovi linnas asuvasse korterisse. Sisetungijale peale sattunud Kvitovat rünnati varguse käigus noaga ning tema vasak käsi sai mitmeid lõikehaavu.

"Mu vasak käsi sai tõsiselt vigastada, kui ma üritasin ennast kaitsta," kirjutas tennisist vaid tunde pärast toimunud rünnakut oma Facebooki lehele. "Olen šokeeritud, kuid siiralt õnnelik, et veel hingan. Vigastus on tõsine ning esimesel võimalusel lähen konsulteerin eriarstidega. Olen jätkuvalt tugev ja luban, et see vahejuhtum ei murra mind."

Alljärgnev säuts näitab täpselt, milline oli Kvitova käsi pärast rünnakut ning kuidas see paranenud on.

