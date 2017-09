Eesti U21-koondis pallis eile EM-valikmängus A. Le Coq Arenal Hispaania omavanustega. Nii mõnigi külastaja sai piletikassas üllatuse osaliseks – selgus, et pääset pangakaardiga soetada ei saa.

Uurisime Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhatajalt Mihkel Uibolehelt, miks nii?

„Tõsi, A-koondise mängudel on võimalus piletikassas kaardiga maksta, kuid U21 mängul seda seni pole olnud,“ kostab Uiboleht. „Meil on piletid Piletilevis müügil, inimene, kes pileteid osta tahab, saab seda kas või staadioni juures nutiseadmega teha, see võtab paar hetke aega. Oleme nõus, et kaardimakse võimalus on mõistlik lisada ja teeme seda tulevikus.“

964 pealtvaataja silme all toimunud matši võitis Hispaania tulemusega 1:0.