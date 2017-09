Varem oli Kalev üritanud värvata mõne aasta eest Moskva CSKAsse kuulunud Jamont Gordonit. "Hoiame kogu aeg ka varuvariante töös, kuid neistki on enamus ära kukkunud. Üht-teist on silmapiiril, aga otseselt rahast pole nendega jõudnud rääkida.

"Üleeile öelnuksin, et leping on väga lähedal. Tundus, et see mees on nüüd päris kindel tulija, kuid vahepeal selgus uut infot. Reedel saatis klubi lepingu teele, kuid nädalavahetus tuli vahele ning esmaspäeval vastati, et see ei sobi ja too ei sobi. Ma ei tea, kas ta sai mõne konkureeriva pakkumise. Tänase seisuga oleme selle mängija värbamisest loobunud," rääkis Varrak ühe ameeriklase kohta, kelle kohta märkis, et tegemist pole Euroopas tuntud mängumehega.

Turul on suur hulk mängijaid, kes jäävad meie eelarve võimalustest absoluutselt välja, ehkki pole staarid. Maailmaturu hinnad on läinud ikka väga kõrgele. Omal ajal tõmbas masu need alla, kuid tundub, et korvpalliski on masu üle läinud," mõtiskles Varrak.

Üks põhjuseid on asjaolus, et NBA G-liiga (vare, D-liiga) püüab end üha atraktiivsemaks muuta ja pakub mängijatele korralikke lepinguid. "Vanasti jooksid kõik sealt Euroopasse, nüüd aga pole paljudel meestel selleks enam mõtet. Lisaks arenevad Hiina ja Austraalia turg, Euroopa suurtest liigadest ma ei räägigi. Teine variant on tuua mõni just ülikooli lõpetanud rookie, kuid viskava tagamängija positsioonil püüaksin seda vältida," lisas Varrak.

Ta on kogu aeg lähtunud põhimõttest, et aega on, kuid nüüd pole enam üldse - Meistrite liiga kvalifikatsioon algab juba 19. septembril. "Kui leiame sobiva kandidaadi, siis läheb mitu päeva, kuni ta kusagilt kohale jõuab. Uut mängijat on raske kasutada, kui ta pole meiega koos harjutanud ning enamasti pole nad ka individuaalselt end vormis hoidnud.

Teisalt on väga positiivne asjaolu, et peaaegu terve meeskond oli koos kohe pärast koondisemängude lõppemist - niisugust olukorda pole varem olnud," märkis Eesti meisterklubi peatreener.

Kangur liituski treeningutega koos teiste koondislastega ning siis kasvas Varrakus usk, et kogenud mees sõlmib Kaleviga lepingu. "Mida aeg edasi, seda reaalsem see hakkas tunduma. Nüüd on meil üks hea mängija juures. Tõsi, nad on Bojan Suboticiga üsna sarnased mängijad, kuid suvel, Suboticit värvates, me selle variandiga (et Kangur liitub - V.A.) ei arvestanud. Tagalat kindlustab Kanguri liitumine kindlasti. Ja kui on vaja saata väljakule hoopis teistmoodi "number nelja", on meil olemas Erik Keedus."