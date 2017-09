Täna tõmmatakse korvpalli EMil joon alla kahele alagrupile. A-alagrupis lõpetas viie võidu ja täiseduga Sloveenia koondis, kes alistas täna Prantsusmaa 95:78. Leedu korvpallikoondis teenis ühe kaotuse kõrvale aga neljanda võidu, kui oli parem Saksamaast 89:72.

Kui veel avaveerandi järel oli Helsingis peetud Sloveenia - Prantsusmaa kohtumises õhus väike pinge, sloveenid juhtisid vaid kuue punktiga, siis teisel veerandajal tegid isamaa eest tegusid riigi kossutähed Goran Dragic ja Luka Doncic. Poolajapausiks olid mehed kahe peale visanud 25 silma ning jaganud välja ka kaheksa korvisöötu ja Sloveenia eduseis suurenenud seeläbi 17 punkti peale.

Ka kolmas veerand kuulus kindlalt Sloveeniale, kuid väike tagasilöök saabus viimasel kümnel minutil, kui prantslased korraks vahe 12 punktile vähendasid. Dragic viskas lõpuks 22 punkti ja andis 8 resultatiivset söötu, Doncic kogus 15 punkti ja 9 lauapalli.

Iisraelis, Tel Avivis Saksamaaga vastamisi läinud Leedu koondis alustas oma kohtumist tervamalt, minnes kiirelt 6:0 ette. Kümneminutilise mängu järel oli baltlaste edu neli punkti ning võrdse teise veerandaja järel mindi leedukate 47:43 juhtimisel ka poolajapausile.

Teisel poolajal ei suutnud sakslased mängu suurt pööret tuua ja Leedu sammus kindlalt võiduni. Leedukate poolelt oli taas vägevas hoos Jonas Valanciunas, kes viskas 27 punkti ja võttis maha 15 lauapalli.

Jonas Valanciunas (viskel). (JACK GUEZ)

Sloveenia võit Prantsusmaa üle tähendab, et A-grupi esikolmik lõpetab järjestuses Sloveenia, Soome, Prantsusmaa. Leedu võit Saksamaa üle tähendab, et B-grupis said kaks esimest kohta paika - Leedu esimene ja Saksamaa teine (3 võiduni jõuab ka Itaalia või Gruusia, kuid sakslased on mõlemast jagu saanud).

Play-off'i avaringis kohtuvad A- ja B-grupi meeskonnad omavahel - ühe grupi esimene teise grupi neljandaga, samuti lähevad vastamisi teised-kolmandad kohad. Seega on kindel paar Saksamaa - Prantsusmaa.

Prantsusmaa kolmandaks jäämine tähendab ühtlasi, et nad võivad juba veerandfinaalis minna vastamisi Hispaaniaga, kui mõlemad võidavad oma play-off'i avaringi mängu.

Leedu saab vastaseks kas Kreeka või Poola (nad selgitavad edasipääseja kell 17.30 algavas omavahelises mängus), Soome kohtub Itaalia ja Gruusia mängu võitjaga ning Sloveenia ühe meeskonnaga kolmikust Itaalia, Gruusia, Ukraina (sõltuvalt B-grupi kahe viimase mängu tulemustest).