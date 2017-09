Jalgpalli Euroopa tsooni MM-valikturniir on jõudnud lõpusirgele, see tähendab kõikidel koondistel on jäänud pidada viimased kaks kohtumist. Huvitaval kombel on valiksarja niivõrd lõppfaasis jagatud 13 MM-pääsmest vaid üks, mille teenis Eesti alagrupikaaslane Belgia.

Olukord näikse põnev, sest konkurentsist on lõplikult väljas vaid Luksemburg ja Valgevene. Samas võivad mainitud autsaiderid korralikult kaardipaki segi lüüa, sest kõikidel MMist unistajatel on kalendris veel üks kohtumine emma-kumma riigiga. Esineliku omavahelised pidamata matšid on Bulgaaria – Prantsusmaa ja Holland – Rootsi.

Bulgaarial pole kindlasti ilma Luksemburgi või Valgevene abita kahe sekka asja, Holland möödub Rootsist, kui võidab võõrsil Valgevenet ja vähemalt kolme väravaga kodus rootslasi.

Tabeliseis: 1. Prantsusmaa 17, 2. Rootsi 16, 3. Holland 13, 4. Bulgaaria 12, 5. Luksemburg 5, 6. Valgevene 5.

B-grupp

8. voor: Fääri saared – Andorra 1:0, Ungari – Portugal 0:1, Läti – Šveits 0:3.

Suures mängus on vaid Šveits ja Portugal, kes jagavad esimese-teise koha viimase vooru omavahelises lahingus Cristiano Ronaldo kodumaal. Enne ootab Portugali võõrsil Andorra ja Šveitsi kodus Ungari. Kusjuures ungarlaste abi pole valitsevatel Euroopa meistritel vaja, sest Šveitsist märksa parem väravate vahe lennutaks nad ka võrdsete punktide korral MMile.

Tabeliseis: 1. Šveits 24, 2. Portugal 21, 3. Ungari 10, 4. Fääri saared 8, 5. Andorra 4, 6. Läti 3.

C-grupp

8. voor: Aserbaidžaan – San Marino 5:1, Saksamaa – Norra 6:0, Põhja-Iirimaa – Tšehhi 2:0.

Pikka juttu pole. Saksamaal on vaja mängudest Põhja-Iirimaa (võõrsil) ja Aserbaidžaaniga (kodus) üht punkti, et minna Venemaale tiitlit kaitsma. Põhjaiirlased omakorda edenevad kindlasti play-off’i.

Tabeliseis: 1. Saksamaa 24, 2. Põhja-Iirimaa 19, 3. Aserbaidžaan 10, 4. Tšehhi 9, 5. Norra 7, 6. San Marino 0.

D-grupp

8. voor: Austria – Gruusia 1:1, Moldova – Wales 0:2, Iirimaa – Serbia 0:1.

Faktid: Serbia ei saa langeda teisest kohast alla poole, kuid pole taganud play-off’i kohta; Austria ei jõua otse MMile, kuid play-off on võimalik; Gruusia ja Moldovaga on selleks korraks kõik.

Kui Serbial õnnestub üle mängida, kas võõrsil Austria või kodus Gruusia, on nad MMil. Sõltuvalt Walesi tulemustest Gruusia (võõrsil) ja Iirimaa (kodus) vastu ning iirlaste mängust Moldovaga, võib piisata ka vähemast.

Tabeliseis: 1. Serbia 18, 2. Wales 14, 3. Iirimaa 13, 4. Austria 9, 5. Gruusia 5, 6. Moldova 2.

E-grupp

8. voor: Armeenia – Taani 1:4, Montenegro – Rumeenia 1:0, Poola – Kasahstan 3:0.

Soosik on Poola, kuid Montenegrolgi on kõik endi kätes. Taani vajab Balkani poiste abi. Samas on montenegrolaste graafik kõige karmim, sest madistada tuleb nii Taani (kodus) kui ka Poolaga (võõrsil). Tabeliliidrid sõidavad veel külla Armeeniale, Taani võõrustab Rumeeniat. Esimene viigilahutaja ehk väravate vahe on praegu Montenegrol ja Taanil +11, Poolal +7.

Tabeliseis: 1. Poola 19, 2. Montenegro 16, 3. Taani 16, 4. Rumeenia 9, 5. Armeenia 6, 6. Kasahstan 2.

F-grupp

8. voor: Inglismaa – Slovakkia 2:1, Šotimaa – Malta 2:0, Sloveenia – Leedu 4:0.

Tõenäoliselt lähevad siit grupist võitjana MMile inglased, kuid (ülimalt) teoreetilised šansid on ka Slovakkial, Sloveenial ja Šotimaal. Viimaste võimalused kustuvad automaatselt, kui Inglismaa kogub mängudest Sloveenia (kodus) ja Leeduga (võõrsil) vähemalt kaks punkti. Võimaliku play-off’i pääseja osas on võtmetähtsusega lahingud Šotimaa – Slovakkia ja Sloveenia – Šotimaa.

Tabeliseis: 1. Inglismaa 20, 2. Slovakkia 15, 3. Sloveenia 14, 4. Šotimaa 14, 5. Leedu 5, 6. Malta 0.

G-grupp

8. voor: Itaalia – Iisrael 1:0, Liechtenstein – Hispaania 0:8, Makedoonia – Albaania 1:1.

Arvestades, et Hispaania ja Itaalia ainsad punktikaotused on tulnud matšidest teineteise vastu, on asi klaar: hispaanlased MMile, itaallased play-off’i. Isegi kui mängudes Itaalia – Makedoonia, Hispaania – Albaania, Albaania – Itaalia või Iisrael – Hispaania sünnib mõni üllatus, siis väravate vahe soosib võrdsete punktide korral praegu tabelis eespool olevaid meeskondi.

Tabeliseis: 1. Hispaania 22, 2. Itaalia 19, 3. Albaania 13, 4. Iisrael 9, 5. Makedoonia 7, Liechtenstein 0.

H-grupp

8. voor: Eesti – Küpros 1:0, Kreeka – Belgia 1:2, Gibraltar – Bosnia ja Hertsegoviina 0:4.

Belgia on MMil, Gibraltar igatpidi konkurentsist väljas. Kui ulmejutud kõrvale heita, siis ka Eesti ja Küpros. Viimaste šansid kahandab kaduvväikseks pidamata võõrsilmäng Belgiaga. Kuivõrd Bosnia võõrustab enne Tallinnasse tulekut Belgiat, võib potentsiaalse play-off koha favoriidiks pidada hoopis heitlikku Kreekat, keda ootavad Küpros (võõrsil) ja Gibraltar (kodus).

Tabeliseis: 1. Belgia 22, 2. Bosnia 14, 3. Kreeka 13, 4. Küpros 10, 5. Eesti 8, 6. Gibraltar 0.

I-grupp

8. voor: Island – Ukraina 2:0, Kosovo – Soome 0:1, Türgi – Horvaatia 1:0.

Kõige põnevam grupp, kus mitte ainult teoreetiliselt, vaid reaalselt on kogu esineliku lõppjärjestus lahtine. Eeldusel, et Soome ja Kosovo vastu ei komistata, on võtmemängud Türgi – Island ja Ukraina – Horvaatia. Väravate vahe räägib momendil Horvaatia kasuks (+9, ülejäänud triol +4).