Kerr Kriisa tänab Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhtkonda ning treenereid, eriti aga oma pikaaegset treenerit Gert Prantsi, kellel on suur roll olnud tema mängijaks kujunemisel, seisis pressiteates.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimehe Harry Lembergi sõnul on see korvpallikoolile suur tunnustus: "Ma usun, et Kerr suudab Saksamaal läbi lüüa ning temast kasvab suur mängija Eesti korvpallile."