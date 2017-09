Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel said selgeks kõik A-alagrupist edasipääsejad. Kui varem olid koha kindlustanud Sloveenia, Soome ja Prantsusmaa, siis viimasena ehk neljandana pääses 16 hulka Kreeka, kes sai Helsingis 95:77 jagu Poolast. Tel Avivis võitis Itaalia põnevusmatšis 71:69 Gruusiat.

Poolakad võitsid küll avaveerandi 29:23, kuid järgmise kümne minutiga mängiti edu maha ja pikemale pausile mindi 43:49 kaotusseisus. Seejärel suudeti vahet taas vähendada, kuid kreeklaste parem viimane veerand pani lõpuks jõudude vahekorra paika. 16 hulgas kohtub Kreeka B-alagrupi võitja ehk Leeduga.

🇬🇷 have made it through to the Final Phase with a victory over 🇵🇱 in a knockout Group A game! #EuroBasket2017



