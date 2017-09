"Ta lõi minu eelmiste vastastega võrreldes nii palju kõvemini. Pidin end varasemast kiiremini liigutama, mängutempo oli hoopis teine. Ma pole selleks veel päris valmis. Ja kui nii heal mängijal tuleb ka hea servipäev, on tal alati mugav mängida. Ma ise pole ka kõige värskem," lisas paari nädala jooksul juba kaheksanda mängu pidanud eestlanna.

Ta selgitas, et kui niisugusel tasemel mängijatega saab tihti kohtuda, siis harjub selle tempoga. Kui aga pole sel tasemel pikalt võistelnud, on algus raske.

Kanepi rääkis mängu eel treener Alina Židkovaga mõistagi ka taktikast, kuid Keysil pole suuri nõrkusi. "Läksin mängima, tähtis oli end vabalt tunda. See oligi üks vabamaid mänge, mida olen suurel väljakul mänginud. Nüüd tuleb vaadata, mida sellest mängust õppida ja edaspidi paremini teha."

Kanepi arvas, et septembrikuus ta enam ei võistle ning teeb järgmised võistlused oktoobris-novembris. "Vajan kindlasti mingi aja puhkust, pärast seda ei saa aga ilma harjutamata kohe võistlema minna. Esialgu jätkan harjutamist kodus. Kus hiljem, veel ei tea. Tennises toimuvad turniirid üle maailma ja ühes kohas väga palju harjutamist ei toimu."

Värske juhendaja Židkova on koostööga rahul ja soovib seda jätkata. Vastu pole ka Kanepi, ehkki ta lapselikult kilkama ei kippunud. "Usun, et mingil määral koostöö jätkub," alustas ta ettevaatlikult. "Enne turniiri rääkisime, et mängin US Openi ära ja pärast seda vaatame edasi. Jah, soovin temaga jätkata. Inimene minu kõrval on oluline, kuid ma ei usu, et ta peaks sajaprotsendiliselt kõigil turniiridel kaasas olema. Kindlasti on juhendaja roll tähtis olulistel turniiridel ja ettevalmistuse ajal - et su kõrval oleks tennisetreener, kes annab nõu ja viib treeninguid läbi."