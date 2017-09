Kaia Kanepi langes täna öösel US Openi veerandfinaalis, kuid hoolimata 3:6, 3:6 kaotusest Madison Keys'ile tegi ta suurepärase turniiri! Kogusime kokku põnevamad numbrid haapsallasse seiklusest.



1981. aastal jõudis kvalifikatsiooniturniirilt alustanud naine viimati US Openil veerandfinaali. Toona suutis seda ameeriklane Barbara Gerken. 36 aastat tagasi!



311 kohta tõuseb Kaia Kanepi praeguse seisuga WTA edetabelis. Lausa ajuvaba tõus! Kvalifikatsiooniturniiri maailma 421. naisena alustanud valgepallur tõuseb arvutuste kohaselt 110. positsioonile.



470 000 dollarit auhinnaraha kindlustas Kanepi endale kaheksa parema hulka jõudmisega.



6. Suure slämmi veerandfinaalis on Kaia osalenud. Kahjuks on ta seni kõik kaotanud. Viimati mängis ta niivõrd kõrgel 2013. aastal Wimbledonis.



10. kord oli see Kaial US Openi põhiturniiril mängida. Oma debüüdi tegi ta 2006. aastal, kui jõudis kolmandasse ringi. 2010. aastal pääses Kanepi samuti kaheksa parema hulka.