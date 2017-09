Rahvusvaheline jalgpalli liit FIFA otsustas, et mullu 12. novembril peetud Lõuna-Aafrika Vabariigis peetud MM-valikmäng kohaliku koondise ning Senegali vahel tuleb kordamisele!



Nimelt määras Ghana kohtunik Joseph Lamptey kohtumises ülikummalise penalti. Avapoolaja lõpus põrkus pall Polokwanes toimunud matšil vastu Senegali kaitsja Kalidou Koulibaly põlve, kuid õigusemõistja silmad nägid käega mängu ning võõrustajate kasuks määrati penalt, millest nad skoori avasid. Kodutiim võitis matši lõpuks tulemusega 2:1.





Kuna Lamptey'le määrati mängutulemuse manipuleerimise eest eluaegne kohtunikukeeld, otsustaski FIFA matši novembris uuesti pidada.



Kohtumine võib Aafrika valikmängude D-alagrupi seisu pea peale pöörata. Praegu juhib alagruppi Burkina Faso (6 p), teisel kohal on sama arvu punktidega Burkina Faso, Senegalil on vähempeetud mängu juures 5 silma, Lõuna-Aafrika Vabariigil 1. Venemaal toimuvale MMile pääseb neliku parim.