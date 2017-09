Vähemasti nii arvavad interneti irvhambad, säutsumeistrid ning meemigurud.



Mõne päeva eest selgus, et Briti kuningakoda saab lisa: Kate ja William ootavad oma kolmandat võsukest. Millal beebi sünnib, on hetkel veel raske öelda, kuid Briti meedia spekuleerib ajavahemikuga märtsist juunini.



Kuna pärast lapse ilmaletulekut saab William kaks nädalat vanemapuhkust, arutlevad Albioni naljatilgad selle üle, et kas ka Inglismaa jalgpalliliidu presidendiks olev sinivereline ajastas lapseteo nii, et ta saaks tuleval suvel Venemaal toimuvat MMi nautida.







Kate getting pregnant at the perfect time for Prince William to take his 2 weeks paternity leave for the World Cup in Russia! 🙌😂 pic.twitter.com/U3vA4l9l9p — BigSport (@BigSportGB) September 4, 2017

😉 When you get your wife pregnant just in time for the World Cup...#MaternityLeave#RoyalBaby pic.twitter.com/1IIdvPHXuD — The Sportsman (@TheSportsman) September 4, 2017