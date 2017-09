Toimub siseorganite koosolek. Juhatajaks on aju: "Meil on siin kitsaks läinud, peaks kedagi amputeerida laskma."

Sapp: "Loobume kopsust, meil on neid kaks."

Aju: "Ei saa, ta suitsetab ja ei saa ühega hakkama."

Sapp: "Siis neerust, neid on ka kaks."

Aju: "Ei. Ta joob."

Sapp: "Loobume munadest, neid pole tal niikuinii vaja."

Seepeale tõusis M püsti: "Ainult üle minu laiba!"

Aju: "Sina istu, raisk. Nii kui sa tõused, kaob minul mõtlemisvõime!"