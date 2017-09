BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on meeskonna peaaegu komplekteerinud, puudub ainult üks lüli - ründav tagamängija. Täna teatati lepingust eelmisel hooajal G4S Noorteliigat esindanud Madis Soodlaga.

20-aastane ja 205 cm pikkune Soodla kogus läinud hooajal meistriliiga mängus keskmiselt 29,3 minutit, 11,3 punkti ja 7,5 lauapalli. "Tegemist on andeka noormängijaga. Loomulikult on meeste konkurentsis läbi löömiseks vaja teha palju tööd, kuid potentsiaali on tal kõvasti!" kommenteeris Kalevi peatreener Alar Varrak.

Kalevil on eesliinis nüüd Cedric Simmons, Thomas van der Mars, Kristjan Kangur, Bojan Subotic, Matthias Tass ja Soodla, "number nelja" positsioonil suudab mängida ka Erik Keedus. Kas paljuks ei lähe, kas kõigile meestele jagub mänguaega?