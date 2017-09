Seitsmekordne Moto GP maailmameister Valentino Rossi murdis möödunud nädalal motokrossi sõites oma parema jala, mistõttu peab legendaarne itaallane vähemalt ühe võiduajamise pealtvaatajana veetma.

38aastane Rossi oli eelmisel neljapäeval VR46 noorteakadeemia sõitjatega lõbutsemas motokrossirajal, kui kukkus ning murdis oma parema jala (sääre- ja pindluu). Mehe enda sõnul on füüsiliselt valust hullem asjaolu, et suure tõenäosusega on ta sunnitud nüüd maailmameistritiitli jahtimisest loobuma.

"Käisime sõpradega motokrossi sõitmas," lausus Rossi õnnetuse kohta. "Mina ja teised akadeemia sõitjad. See on midagi, mida ma olen teinud alates 18. eluaastast ja üle 200 korra. Raja lõpuosas on üsna järsk langus ja olgugi, et kiirus oli siis suhteliselt väike, piisas ühest väiksest tõusunukist. Esirattas jäi justkui kivi vahele kinni ja ratas vajus paremale maha. Kahjuks jäi mu jalg ratta alla kinni ja nii see juhtuski. See oli 400 meetrit enne finišijoonest."