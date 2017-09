Öösel said selgeks US Openi naisüksikmängu finalistid. Kaia Kanepist jagu saanud maailma 16. reket Madison Keys võitis kindlalt 6:1, 6:2 Coco Vandeweghet (WTA 22.). Teises poolfinaalis jätkub aga 24aastase Sloane Stephensi (WTA 83.) muinasjutt, kes tegi 6:1, 0:6, 7:5 tuule alla maailma 9. numbrile Venus Williamsile.

Parimal juhul WTA edetabelis 11. kohta (2013. aasta oktoober) hoidnud Stephens käis jaanuaris jalaoperatsioonil ning tuli suurde tennisesse tagasi alles Wimbledoni turniiriks. Veel augusti esimestel päevadel hoidis ta maailma edetabelis 957. kohta, kuid nüüd tõuseb ta vähemalt 21. positsioonile.

Kumbki naisüksikmängu finalist pole oma senise karjääri jooksul suure slämmi turniiri finaali jõudnud.

