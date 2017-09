Tõstmine on pikalt kuulunud spordialade hulka, kus dopinguprobleem on teada ja tuntud. Nüüd astutakse ala maine puhastamiseks jõulisemaid samme – tänavu Anaheimis toimuvalt MMil jäävad suure tõenäosusega eemale üheksa tippriigi sportlased.

Pekingi ja Londoni olümpiamängude dopinguproovide järeltestimise tulemusena on vahele jäänud 49 tõstjat, kellest 30 võitsid medali. Kõik riigid, kellel jäi vahele kolm kuni kümme sportlast, jäävad väidetavalt MMilt eemale.

Probleemi käsitlemine on antud kolmemehelise komisjoni hoolde, kuid ajakiri Inside the Games kirjutab, et otsus on tegelikult juba tehtud. Teiste hulgas ei võistle Anaheimis ka ühtegi Hiina sportlast, kes on peaaegu kõigil viimase 20 aasta jooksul toimunud MMidel ja olümpiamängudel teeninud suurima medalisaagi, ainsaks erandiks on 2001. aasta Antalya MM.

Anaheimi võistlus toimub novembri viimastel ja detsembri esimestel päevadel. Medalit jahib ka raskekaallane Mart Seim, keda komisjoni otsus kindlasti mõjutaks. Nimelt kuulub raskekaalus tippu mitmeid Armeenia ja Venemaa sportlasi, keda viimaste teadete kohaselt starti ei lastakski.